Fasti Verolani, si parte. Da stasera prende il via la ventiduesima edizione della festa più bella dell'estate. Fino al 30 luglio le piazze principali, così come gli scorci meno noti, saranno un teatro naturale, a disposizione di artisti e spettatori, a portata di sguardi, suoni ed emozioni. Sotto la sapiente e certosina organizzazione di "Terzostudio" e con un novero di forze importanti, dispiegate in prima linea per la buona riuscita della kermesse, l'edizione dei Fasti Verolani indosserà i suoi abiti migliori, quelli della magia, dove una risata fa eco a una riflessione, senza limiti o restrizioni. Clown, saltimbanchi, maghi, attori, acrobati e musicisti: ai partecipanti l'arduo lavoro di gustare tutte le proposte, da quelle più affini a quelle che solleticano la curiosità.

I programmi delle cinque serate, oltre ad essere distribuiti in versione cartacea, saranno anche consultabili in formato digitale direttamente sui canali social del Festival del teatro di strada. Sono gli organizzatori di "Terzo studio" a dare una prima idea di quello che aspetta gli avventori: «Ventinove compagnie, ventotto punti spettacolo, cinquantatré repliche ogni sera: sono questi i numeri (da capogiro) che ci dicono che i Fasti sono tornati in tutto il loro splendore dopo le difficoltà conseguenti alla pandemia». Saranno sei le aree dedicate agli spettacoli nel cuore del centro storico, mentre due saranno gli spazi per sapori e mercatini.

Una soddisfazione che di anno in anno cresce e passa attraverso le parole del primo cittadino Simone Cretaro e la consigliera con delega alla cultura, Francesca Cerquozzi: «Ringraziamo la direzione artistica Terzostudio, leader nazionale nella programmazione e nella realizzazione di festival sull'arte di strada, con cui abbiamo condiviso un percorso di crescita e sviluppo dei Fasti dal 2010. Come pure lo staff tecnico-amministrativa del nostro ente, la Pro loco e la cooperativa l'Airone, partner importanti per garantire l'accoglienza e le visite guidate ai siti di interesse culturali e turistici presenti nel centro storico, alcuni dei quali saranno anche sede di spettacoli. Un particolare ringraziamento, inoltre alle istituzioni (Regione Lazio, Consiglio regionale, Provincia) per il sostegno che garantiscono da anni all'evento. Come pure tutti gli sponsor privati che contribuiscono alla manifestazione perché credono che investire in cultura sia uno dei fattori determinanti in un contesto territoriale come quello di Veroli, così ricco di storia, arte, archeologia, cultura e paesaggio naturalistico».