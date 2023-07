Quasi seicento litri di birra consumati in due giorni, fiumi e fiumi di coca cola e poi "lei", la protagonista: la pizza fritta con mortadella. Impossibile resisterle!

Come si poteva mancare alla due giorni organizzata in piazza ai caduti della zona Foresta? E infatti si sono registrate centinaia e centinata di presenze in questa 16esima edizione con quasi 18 fusti di birra smaltiti e una quantità incalcolabile di "panini" speciali per tutti gli appassionati della pizza fritta.

È stato emozionante tornare a scattare una "panoramica" sull'area completamente invasa di presenze arrivate da tutto il territorio per rilassarsi e divertirsi tra buona musica e cibo delizioso. Con addosso la voglia di esserci e di dimenticare le fatiche e le temperature afose di questi giorni. Un ritorno in grande spolvero dell'evento curato dall'associazione Foresta e con il patrocinio del Comune.

Una seconda tappa, dopo il fermo causato dal Covid, che ha riportato in auge un evento tanto apprezzato. Un secondo anno consecutivo con alla guida il nuovo direttivo capitanato dal presidente Arnaldo Palumbo. In pista tutto lo staff e i soci che hanno lavorato senza sosta per comporre un'edizione di successo, che lasciasse un segno nei partecipanti. E, a giudicare dai numeri, l'obiettivo è stato centrato. Ognuno ha avuto un ruolo, dal livello più strettamente organizzativo alla cottura delle tanto amate pizze fritte, fino alla consegna delle bibite. Ora, un minimo di riposo, e si riparte. L'associazione continuerà a proporre eventi che possano deliziare sia i residenti di quella zona che tutti gli altri "invitati".