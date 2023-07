Tutto pronto per lo spettacolo "Danza sotto le stelle", organizzato dall'associazione Live music eventi. L'appuntamento con musica e danza è per domani alle 20.30 a Terracina, al campetto della chiesa Santissimo Salvatore di via Roma. L'evento ricco di ospiti e sorprese sarà presentato dal Renato Zero ciociaro, Fabio Fax. Si susseguiranno le esibizioni di canto e ballo degli allievi di Marta Mastracco e degli allievi della scuola di ballo "Iolanda Rocchi" di Frosinone. Ospiti della serata, poi, il giovanissimo batterista Davide Stella e il cantante Mario Vattese. E gran finale con lo spettacolo di Break dance di Valerio Ansuini. Durante la serata, inoltre, un momento sarà dedicato alla solidarietà con un'iniziativa in favore delle persone colpite dall'alluvione in dell'Emilia Romagna.