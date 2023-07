L'attesa è finita. Questa sera gli Heroes and Monsters si esibiranno in piazza Santa Maria Maggiore, nel cuore di Alatri. Sul palco Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Will Hunt, batterista degli Evanescence, e Todd Kerns, cantante e bassista di Slash, fondatore e lead guitar storico dei Guns n' Roses. Il mitico trio presenterà il primo album del loro nuovo progetto. Sonorità graffianti a tinte metal in cui si alternano potenza, ritmo travolgente ma anche ballads, melodie e virtuosismi per una miscela che, dal vivo, si annuncia davvero esplosiva.

L'evento, promosso dalla You Marketing, agenzia specializzata in grandi eventi, si preannuncia di quelli che resteranno negli annali oltre che nella memoria di tutti coloro che saranno presenti. Il pubblico che da tutta Italia si è organizzato per raggiungere Alatri, troverà anche altri importanti appuntamenti ad attenderli. Prima del concerto, alle 17, nella sala conferenze della biblioteca di Alatri, ci sarà anche il meet&greet con gli artisti, dove sarà possibile fare domande, scattare qualche foto e farsi firmare autografi dai tre musicisti. La loro esibizione sarà preceduta dall'opening act, alle 21, a firma dei "Vivere Vasco", una delle più apprezzate tribute band di Vasco Rossi. Poi la scena sarà tutta per gli Heroes and Monsters.