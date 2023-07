Hanno sfidato la canicola rovente di questi giorni per partecipare alla terza edizione del "Trekking sotto le stelle". Venerdì sera, dopo essersi radunati nel parco di Castel Sindici "temerari" di ogni età, qualche centinaio, hanno percorso le vie e i vicoli del centro storico per conoscere le bellezze e i misteri ceccanesi. La folta comitiva era guidata dallo studioso e ricercatore Mario Tiberia, affiancato dalle esperte collaboratrici Stefania Di Benedetto e Annaluce Liburdi, oltre che dal delegato al Turismo Pasquale Bronzi, promotore dell'iniziativa.

«Ho voluto fortemente la terza edizione del trekking urbano notturno - spiega il consigliere - per ampliare la conoscenza delle bellezze artistico-arcbitettoniche di Ceccano, che sta diventando una città di riferimento in Ciociaria. Il successo dell'evento di venerdì è il risultato di un importante lavoro di squadra, per il quale ringrazio il sindaco Caligiore, l'assessore Del Brocco, gli uffici comunali, le preziose guide Mario Tiberia, Stefania Di Benedetto, Annaluce Liburdi e tutti gli sponsor».

Tornando al percorso del trekking, la camminata notturna si è conclusa nel Santuario di Santa Maria a Fiume, dove i partecipanti sono stati accolti e benedetti dal parroco don Sebastiano. L'antica chiesa è stata descritta alla comitiva con dovizia di particolari storici da Mario Tiberia. Al termine, i "camminatori" hanno potuto ristorarsi con un fresco buffet. Dunque un successo che si è ripetuto, nonostante il caldo proibitivo, grazie all'impegno degli organizzatori e all'entusiasmo dei partecipanti. Intanto, Pasquale Bronzi annuncia un'altra grande kermesse: "Il Folk della Contea". Tre giorni di musica e tradizioni, che tornano nel piazzale della stazione il prossimo fine settimana.