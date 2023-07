Lo show Music live del "Califfo Ciociaro" ottiene successo all'Estate nel quartiere del Comitato "Ponte Grande".

Bellissima serata artistica andata in scena, sabato sera scorso, 15 luglio, con lo show itinerante music live, "Noi le cantiamo & …. Così", show ideato e coordinato da Oreste Datti in arte il "Califfo Ciociaro" nell'ambito dell'Estate nel Quartiere, giunta alla trentaquattresima edizione. Un evento a cura del "Comitato di quartiere Ponte Grande" del presidente Mauro Bonacquisti.

Protagonisti applauditi del seguito show sono stati: il "Califfo Ciociaro", Oreste Datti, con i brani storici di Franco Califano; Carlo Maddaleni col revival anni ‘70 - ‘80; "Jason"; Elisa Ceccani; Alberto Auricchio che ha omaggiato Pino Daniele ed il gruppo di ballo "Kriss Dance" del Maestro Ivan Gizzi con dei balletti coreografici sulle musiche degli attuali tormentoni estivi. In segno di stima e riconoscenza, al presidente Mauro Bonacquisti il "Califfo Ciociaro" ha donato una targa ricordo a nome del gruppo artistico oltre ad una cartella con i poster dei monumenti più significativi della città. Oreste Datti ha, inoltre, tenuto a ringraziare il comitato di quartiere per l'ottima ospitalità e per la fiducia artistica accordata.

Tutti i protagonisti della serata hanno fatto vivere momenti di divertimento, emozione e spensieratezza al numeroso pubblico presente. Bravissimi anche gli allievi del gruppo di ballo Kriss Dance.