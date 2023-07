Sale la temperatura estiva e, con essa, la febbre da teatro che porterà gli attori, al calar del sole, sul palcoscenico di "Chiostro in Scena". Grande attesa, infatti, per la IV edizione del format ideato e portato avanti, con tenacia e convinzione, da Enrico Quadrozzi e Fabrizio Bellacosa. La rassegna teatrale di mezza estate, proposta dall'Associazione Duecento22 Arti e Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Veroli e la Pro Loco Veroli, rafforza di anno in anno la sua fama, al punto da essere presente, come appuntamento estivo, anche su vetrine nazionali dedicate al teatro. Il chiostro di Sant'Agostino ospiterà i due appuntamenti in programma, certamente pochi per saziare la fame di teatro che Veroli ha mostrato di possedere ma sufficienti a stuzzicare l'appetito di chi attende di scoprire il nuovo cartellone della prossima, imminente stagione teatrale.

I numerosi sold out del cartellone appena concluso hanno suggerito ad Enrico Quadrozzi e Fabrizio Bellacosa di proporre una piccola parentesi di spettacoli anche nei caldi giorni estivi, incentivati certamente dai lusinghieri risultati della passata stagione e dalle richieste di bis del pubblico. Che, si sa, non si può scontentare, perché dagli spettatori dipende il successo o l'insuccesso di ogni rappresentazione. E poi, visto che siamo a teatro, diciamo pure che non accontentare il pubblico porta male, terribilmente male! E così, anche quest'anno Veroli si è assicurata il diritto di godere dell'arte teatrale, con due spettacoli accattivanti, originali, imperdibili.

La prima rappresentazione è prevista per il prossimo 21 luglio, alle ore 21.30: al salir delle ombre, si accenderanno i riflettori della cultura su Toninversi Duo, che porterà sulla scena "Qui una volta era tutta campagna", liberamente ispirato ai testi dello sceneggiatore, commediografo e regista italiano Mattia Torre. Luigi Mastracci e Nicola Masotti daranno vita, con il loro stile già amato ed apprezzato dal fedelissimo pubblico, ai quattro atti di cui si compone l'opera. Il secondo, e purtroppo ultimo, appuntamento si terrà il 2 agosto con "La commedia degli errori" portata in scena da Produzioni Prosperiane, regia di Piergiorgio Sperduti. Tragedia e commedia si mescoleranno per offrire al pubblico la soluzione dell'intricata trama di una delle prime opere di William Shakespeare. Per informazioni e prenotazioni possibile contattare il numero 340 910965 (Enrico) o il numero 389 1762555 (Fabrizio). Il prezzo del biglietto è di 8 euro.