Oltre 350 soci, musica, dibattiti e allegria accendono il clima della "Prima festa d'estate". Successo garantito quando sul palco salgono i nonnini del centro anziani; ancora una volta il presidente Lorenzo Simoni e il consiglio direttivo hanno fatto centro organizzando un evento capace di richiamare un numeroso pubblico giunto anche dai paesi vicini che aderiscono alla Federcentri.

«Abbiamo trascorso una bellissima giornata sul lago di Canterno con oltre 350 soci dei centri aderenti alla nostra associazione Federcentri per festeggiare la "Prima festa d'estate" - sottolinea il presidente Simoni - Ringraziamo chi ha reso questa giornata veramente bella e gioiosa, il coordinatore di Federcentri per le province di Frosinone e Roma, Franco Cerquozzi, i presidenti dei centri sociali anziani di Boville Ernica, Canterano, Castel Madama, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano, Paliano, San Donato Valcomino, Santopadre, Sgurgola, Strangolagalli, Trevi nel Lazio, Vallepietra e Volla. Un ringraziamento particolare ai centri del comprensorio di Napoli, che come sempre hanno trasmesso la loro gioiosità. Grazie inoltre a Carlo, il presidente di Castel Madama, che con la sua pianola e il suo gruppo ha rallegrato la giornata, al Coro di Fiuggi diretto dal maestro Bruno Frattali che ci ha ricordato care canzonette, ai nostri Mario e Rosina che si sono cimentati in allegre scenette di vita paesana, creando un momento di allegria e spensieratezza, ai sindaci di Volla, Trevi nel Lazio, Boville Ernica e Santopadre, al consigliere provinciale Alessandro Cardinali, al consigliere comunale di Fiuggi Simone Paris che ci ha onorato della sua presenza per i saluti finali. Infine un enorme grazie alla nostra grandissima presidente nazionale Elvia Raia, che come sempre ci onora della sua presenza».