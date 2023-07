Entreranno nel tempio della musica italiana e sono pronti a calcare il palcoscenico più importante della nazione. La Eko Orchestra si esibirà nel prestigioso teatro Ariston di Sanremo. Un avvenimento importante, reso possibile grazie alla vittoria che il gruppo ha ottenuto nella finale di "Sanremo Rock & Trend". Un festival, quest'ultimo, che rappresenta il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock e trend. Un festival iniziato nel 1987 e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la musica nazionale.

«È stata un'emozione enorme - ha affermato il direttore e fondatore del gruppo Angelo Mirante - La giuria si è congratulata con noi riconoscendo l'alto livello dell'orchestra e sottolineando, nel contempo, anche il coraggio che abbiamo avuto nel decidere di partecipare a questo festival con una formazione originale e in acustica». La Eko Orchestra è composta da circa quaranta ragazzi under 25, provenienti da ben 12 comuni della bassa provincia di Frosinone. Tutti i componenti hanno un'età compresa tra gli 11 e i 23 anni.

«La verità - ha aggiunto Mirante - è che i ragazzi della Eko Orchestra sono dei ragazzi fantastici, innamorati della vita e della musica, a cui piace stare insieme e vivere le emozioni forti che la musica ci dona. Hanno potenzialità umane e musicali enormi». Per la Eko Orchestra ora ci sarà un'altra grande emozione, quella di salire sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo.

Intanto la notizia della loro vittoria ha suscitato molte reazioni sul territorio. Il primo a intervenire è stato il presidente del consiglio provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha affermato: «Ancora una volta il nostro territorio si afferma a livello nazionale per capacità e competenza. I miei più vivi complimenti a questi ragazzi provenienti dai vari comuni della provincia che hanno unito esperienza, conoscenza, passione e responsabilità per arrivare a raggiunge un traguardo importante e un sogno come il palco dell'Ariston».