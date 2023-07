La città diventa il centro degli eventi della provincia di Frosinone. Lo dicono i numeri: oltre trentamila presenze registrate nei tre giorni del "Ceccano Beer Festival". Ventimila, solo nella serata "clou" di domenica, davanti al palco che ha visto l'esibizione di "Nostalgia 90 - Revival party". «Un grande lavoro di squadra», esordiscono i delegati ai Grandi eventi Fabio Giovannone e al Turismo Pasquale Bronzi.

«Dopo lo straordinario successo della festa patronale, in cui si sono esibiti "The Kolors" che ha visto in Piazza XXV Luglio migliaia di persone - sottolinea Giovannone - non posso che essere soddisfatto per il successo del rodato e rinnovato format delle "Notti della Contea", nato qualche anno fa da un'intuizione dell'onorevole Massimo Ruspandini. Abbiamo lavorato con entusiasmo, grazie anche al sostegno del delegato al Turismo Pasquale Bronzi, sempre in prima linea nel portare avanti questo ambizioso progetto. Inoltre, non posso, che essere contento per l'indotto commerciale prodotto da questa tre-giorni di cui hanno beneficiato gli standisti del territorio, grazie allo straordinario pubblico arrivato da Ceccano e dall'intera provincia, ma anche dalle province di Latina e Roma. La nostra città, grazie all'Amministrazione Caligiore e al nostro sindaco che ha voluto fortemente un cartellone estivo così ricco, inizia a diventare un punto di riferimento per gli eventi regionali e questo è un segnale forte di vicinanza ai nostri concittadini».

Bronzi e Giovannone concludono: «Dobbiamo ringraziare, oltre al sindaco per la grande responsabilità che si è assunto, tutta la maggioranza. Ma anche l'onorevole Massimo Ruspandini e i consiglieri regionali Daniele Maura e Alessia Savo, sempre attenti alle nostre iniziative sul territorio; l'associazione "Fabrateria Vetus, nelle persone del presidente Benedetto Verde, Alessandro Momo Pizzuti, Camillo e Mirko Ciotoli, fondamentali per questo successo. Un sentito grazie per l'ottimo lavoro va ai carabinieri della stazione cittadina, ai vigili urbani, agli uffici comunali».

Il consigliere Bronzi conclude: «La tre-giorni si è svolta nella massima sicurezza sia per gli operatori, sia per il pubblico e non era semplice visto che sul palco montato sul campo da baseball "Giuseppe Bonanni", in un'area di 16.000 metri quadri, si sono succeduti artisti di calibro come lo storico chitarrista di Vasco Rossi Alberto Rocchetti, con i musicisti di "Spazio Vasco"; i "Club Mario" con Federico Poggipollini, poliedrico cantautore e storico chitarrista di Ligabue e infine "Nostalgia 90", un dj-set esplosivo che ha riportato il pubblico agli anni 90 grazie anche allo show con ballerine, effetti speciali, animazione e un'ambientazione unica nel suo genere. Come delegato al Turismo sto lavorando da tempo affinché Ceccano si inserisca nella programmazione turistica provinciale. nel ruolo primario che merita».