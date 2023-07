Tutto pronto per l'evento estivo più attesto dagli amanti della lirica. Il 22 e il 23 luglio il suggestivo scenario di Fontana Liri superiore farà da sfondo alla diciassettesima edizione di "Fontana Lirica", organizzata dall'associazione Amici di Fontana Lirica in collaborazione con il comitato dei festeggiamenti Maria Santissima di Loreto, sotto la direzione artistica di Moreno Bianchi.

E quest'anno il format che ha consolidato il successo dell'evento negli anni si arricchisce di una grande novità. Per la prima volta, infatti, un'intera serata sarà dedicata alla musica popolare.

La kermesse si aprirà il 22 luglio alle 21.30 in piazza Santo Stefano con il Gran gala della lirica. Calcheranno il palcoscenico il soprano Maria Luigia Borsi, il tenore Gianluca Terranova, il basso Antonio Di Matteo, il violonista Brad Repp e il pianista Roberto Barrali. Allieteranno, inoltre, gli spettatori le voci del coro Collegium Musicum Vox Angeli e la musica del pianista vincitore del concorso musicale Città di Belluno 2023 Maximilian Cotov.

Presenta Aurora Folcarelli e, come ormai da tradizione, Maria Luigia Borsi, ambasciatrice del bel canto e cittadina onoraria, sarà madrina della manifestazione.

Il secondo appuntamento, "Lirica e non solo", sarà invece dedicato alla musica popolare nella cornice di piazza Guglielmo Marconi con le esibizioni di Indaco e del duo indedito formato da Enzo Gragnanello e Ricky Portera.

Per la prima volta insieme sul palco, dunque, il cantautore e chitarrista Enzo Gragnanello, che nel 1991 ha interpretato insieme a Mia Martini e a Roberto Murolo il brano "Cu' mmè", rilanciando a livello internazionale la canzone napoletana moderna, e il chitarrista storico di Lucio Dalla Ricky Portera, al quale il cantautore ha dedicato la canzone che nel 1982 divenne il primo grande successo degli Stadio.

Nella serata conclusiva, inoltre, sarà consegnato il premio alla carriera per Mauro Pagani.