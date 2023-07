Le celebrazioni per i 700 anni della canonizzazione di San Tommaso D'Aquino non sono che all'inizio. Previsti domani una conferenza, un concerto e l'accensione del braciere sul monte Asprano.

In occasione del 18 luglio, quando ricorreranno i settecento anni dalla proclamazione a santo di Tommaso D'Aquino da parte di papa Giovanni XXII, Roccasecca, dopo le cerimonie diocesane dello scorso venerdì con l'apertura della Porta Santa nella chiesa sull'Asprano, si appresta a vivere un'altra intensa giornata e ricca di eventi.

Ancora una volta nella chiesetta di San Tommaso sul monte Asprano, alle 20 si terrà una conferenza dal titolo "La metafisica dell'essere", con gli interventi di Marco Evangelista e Fernando Riccardi. Seguirà un concerto di musica sacra del "Coro Res Musica" diretto dal maestro Marco Evangelista, che ha con Elisabetta Giannitelli all'organo e Michael Boyd al clarinetto. Infine, alle 21.30, il sindaco Giuseppe Sacco presiederà la suggestiva cerimonia dell'accensione dell'imponente braciere, realizzato dal maestro Giuseppe Nino Rezza e donato alla comunità dalla ditta Germani, che verrà collocato, come un tempo, tra le mura della cittadella fortificata, all'interno del Parco Archeologico del monte Asprano.