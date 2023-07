È iniziato il conto alla rovescia per un'estate che si annuncia davvero interessante e spettacolare a San Donato Valcomino, all'insegna della grande musica, della cultura, della storia locale, della natura e del sano divertimento.

L'amministrazione comunale ha diramato il calendario degli eventi estivi ed è grande l'attesa per quella che si preannuncia come una stagione ricca di eventi capaci di richiamare un pubblico numeroso.

Balza agli occhi il concerto di Daniele Silvestri, previsto per l'11 agosto: l'artista romano, che non ha certo bisogno di presentazioni, si esibirà in piazza Cavour che già si preannuncia piena in ogni ordine di posto.

E poi l'esibizione della "Bandabardò", anche questa in esclusiva nella Valle di Comino, in programma il 26 agosto.

Ma sono tante, tra eventi, spettacoli, libri e musica live, le giornate pensate dall'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, che renderanno magica l'estate per i sandonatesi e i numerosi turisti che in questo periodo riempiono il paese.

Veniamo agli appuntamenti in calendario: il 17 luglio "Un libro sotto la torre: Raffaella Gliottone"; il 21 luglio "Notte bianca dei bambini"; il 23 luglio "Panico Sky Race"; il 28, 29 e 30 luglio "Via di Banda"; il 26 luglio "Eroi nel silenzio", trekking urbano e "Oltre Metropolis": anteprima della "Notte europea dei ricercatori"; il 3 agosto "Un libro sotto la torre: Daniela Poggi"; il 6 agosto "La festa di San Donato nel ‘900"; il 6, 7 e 8 agosto "Festa di San Donato"; l'8 agosto "Sandonatesi nel Mondo" e "Vasco Rossi Live Party"; il 9 agosto "Le storie segrete del baule" e "Draghi e strane creature": trekking urbano; il 10 agosto "Racconti di artisti del 900" e "Jova Live"; l'11 agosto il concerto di Daniele Silvestri; il 12 agosto "L'Ucraina vista da Odessa", incontro con Ugo Poletti; il 10, 11 e 12 agosto "San Donato Gioca"; il 14 agosto Antonio Pellegrini; il 19 agosto Daniele Mocio per "Un libro sotto la torre" e "Terra di passo Tarantella Festival"; il 20 agosto "Anche noi vogliamo raccontare" e il concerto di gala; il 25 agosto "Piccole guide al Museo"; il 26 agosto "Bandabardò" in concerto; il 26 e 27 agosto "Festa di Santa Costanza"; il 2 settembre "Un libro sotto la Torre: Roberta Bruzzone"; l'8 settembre "Un Libro sotto la Torre: Fausto Bertinotti"; il 9 settembre "L'armistizio e la guerra dei sandonatesi"; il 16 settembre "Il Testimone" di Sandra Rubeis.

«Vorrei innanzitutto ringraziare gli uffici, le associazioni Pro loco, l'Aps Leonardo, le altre associazioni e tanti cittadini comuni che hanno collaborato alla stesura di un programma estivo così ricco ed esaustivo, per un'offerta in grado di richiamare un pubblico numeroso per l'intera stagione - ha commentato il sindaco Enrico Pittiglio - Concerti con nomi di grido, eventi per famiglie e bambini, presentazioni di libri con ospiti di grande fama. Siamo ovviamente soddisfatti, l'idea è stata, come per ogni anno, quella di garantire un'offerta qualitativa che possa rendere San Donato il fulcro di un intero territorio, allietare residenti e turisti che, specie nel mese di agosto, faranno segnare il tutto esaurito e richiamare persone dall'intera regione, magari per singoli eventi, così da offrire risposte anche alle numerose attività di San Donato».

Da qui l'invito del sindaco Pittiglio: «Vi aspettiamo, qui sarà un'estate bellissima».