Sant'Ambrogio sul Garigliano si prepara a vivere le sue "Giornate della Memoria". E lo fa con tre giorni di grande musica, amarkord, la presentazione di un libro e il rinnovo dei gemellaggi.

Si parte giovedì 20 luglio con il concerto del coro polifonico "Annibale Messore" e dell'orchestra di fiati "Filarmonica del Levante". L'appuntamento è alle 21 in piazza Cadorna. Doppio evento nella giornata del 21 luglio. Si parte alle 15,00 presso l'ex cappella di Sant'Antonio, con l'apertura dello stand in collaborazione con Poste Italiane che provvederà ad uno speciale annullo filatelico. Intanto, sarà possibile visitare la mostra dell'artista Haidrun Thate "The devil's mustache".

Alle 17,30, poi, si svolgerà, ancora in piazza Cadorna, la solenne cerimonia commemorativa per la ricorrenza del settantesimo anniversario della costruzione del monumento ai Caduti. Culmine delle Giornate della Memoria ambrosiana il 22 luglio. Alle diciotto in piazza Vallegreca si terrà il consiglio comunale per il rinnovo dei patti di gemellaggio con le associazioni delle famiglie ambrosiane all'estero e con il Comune di Sant'Ambrogio di Torino.

Alle 21, infine, la tre giorni si concluderà tra la musica e le parole del maestro Gianni Mazza, il direttore d'orchestra, compositore, tastierista, volto noto della televisione, che presenterà il suo libro «Non mi ricordo una mazza – trattato di amnesia consapevole».