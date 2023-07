"Aperitivi in musica" è la nuova rassegna musicale di gran classe che andrà in scena alla Fonte Bonifacio VIII a partire da giovedì prossimo, 20 luglio, alle ore 19, in compagnia di "Camilla Noci & Os Parceiros". "Vogliamo far respirare al pubblico diverse atmosfere, dal jazz alla musica classica", questo lo spirito con cui l'azienda termale fiuggina sta promuovendo l'evento. "Camilla Noci è una cantautrice e interprete, innamorata della musica brasiliana, cerca di farla rivivere con l'ausilio dei suoi ‘parceiros'. Lo stile esecutivo è un distillato moderno dell'essenza della musica popolare, da cui deriva la Bossanova, elegante stilizzazione ritmica del samba. Non mancano contaminazioni afroamericane e jazz".

Così la critica di settore descrive l'artista romana. Un talento a tutto tondo il suo, in grado di emozionare il pubblico e regalare momenti di grande fascino.

A seguire, nell'appuntamento di giovedì 27 luglio che si svolgerà nella stessa location, sarà la volta del trio "Mikely Family", per arrivare alla data di giovedì 3 agosto con il gruppo "Les Chat Noirs" che proporrà le sue contaminazioni musicali francesi che tanto hanno incantato il pubblico presente all'ultima edizione della rassegna di Villa Celimontana. Sabato 5 agosto arriveranno a Fiuggi Alessia Capoccia al pianoforte e Angelo Patamia al flauto per un l'omaggio straordinario ai due premi oscar Ennio Moricone e Nicola Piovani.

Giovedì 10 agosto la Fonte Bonifacio VIII ospiterà Irene Calvia insieme al "Trio Jazz", per arrivare poi a giovedì 17 agosto con il quartetto "Manouche". Il sabato successivo, 19 agosto, sarà la volta di Alessandro Simoni al pianoforte e Daniel Myskiv al violino, anche loro impegnati nell'esecuzione di brani di Morricone, Piovani e Piazzolla. Invece giovedì 24 agosto sarà di scena il gruppo "Mary Lee and Caesar Cowboys", mentre giovedì 31 agosto gli amanti del swing potranno perdersi nei ritmi della "Ciribiribin Italia Orchestra".

A chiudere una rassegna indubbiamente ben strutturata e di grande suggestione toccherà alle corde della chitarra di Simone Salvatori e al clarinetto di Marco Bonfigli, sulle note di Rossini, Paganini, Piazzolla, Morricone e Bagalov. Una rassegna che riporta la memoria con tanta nostalgia indietro negli anni, ai quei giovedì musicali che segnarono pomeriggi indimenticabili all'interno della Fonte Anticolana nell'era della Fiuggi della "Belle Époque".