Tutto pronto per l'appuntamento con "TartufiAmo - Il festival del tartufo nero estivo di Santopadre", la kermesse enogastronomica che celebra sua maestà il tartufo in tutte le sue varianti e declinazioni culinarie, un evento che richiama sempre molti appassionati. Organizzata dalla Pro loco di Santopadre in collaborazione con l'amministrazione comunale, questa manifestazione regalerà a turisti, visitatori e amanti del tartufo una serata interamente dedicata alla scoperta e alla degustazione di piatti prelibati che fondano le loro radici nella tradizione. Un'occasione imperdibile per conoscere e apprezzare questa eccellenza culinaria diffusa tra le valli e le colline di Santopadre.

Domani, sabato 15 luglio, la centralissima piazza Marconi si trasformerà in un paradiso per gli amanti del buon cibo, della musica e dell'artigianato. Numerosi stand enogastronomici provenienti da tutta la provincia offriranno un'ampia selezione di piatti pensati e creati appositamente per questa occasione con maestria e passione, con l'intento di dare risalto proprio al tartufo nero estivo. Oltre a questa delizia, i visitatori potranno assaporare numerose altre specialità culinarie locali, per un'esperienza gastronomica pronta ad abbracciare e soddisfare ogni gusto.

Ma "TartufiAmo" non sarà soltanto una festa per il palato. La serata, infatti, verrà allietata dalle trascinanti sonorità dei "Cantori in Terra di Lavoro". Il talentuoso gruppo musicale della Val di Comino eseguirà un vasto repertorio di brani che attinge dalla cultura tradizionale ed etnica dell'Italia centro-meridionale: tammurriate, tarantelle, ballarelle, pizziche e canti tradizionali. Spazio anche all'artigianato locale e ai prodotti tipici con la mostra mercato che andrà ad impreziosire ulteriormente il ricco programma dell'evento. Il cuore di "TartufiAmo" batte per la valorizzazione e la diffusione del tartufo nero estivo di Santopadre, un tesoro culinario estremamente diffuso e presente in gran parte del territorio santopadrese.

La manifestazione rappresenta un'opportunità unica per conoscere da vicino la passione e l'arte che si celano dietro la scoperta e la lavorazione di questa prelibatezza. La prima edizione di "TartufiAmo" segna solo l'inizio di un qualcosa che vuole divenire tradizione nel panorama culturale della provincia di Frosinone e di tutto il Basso Lazio, proponendosi come un appuntamento fisso dell'estate.