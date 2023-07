Musica, ritmo, sorrisi e voglia di sentirti parte della comunità: è stato tutto questo "Ballando sotto le stelle", l'evento organizzato dalla pro loco di Sant'Apollinare con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

E loro, i giovani dell'associazione, motore della serata, sono grati alla popolazione per aver partecipato attivamente all'iniziativa. «È stata una serata incredibile: vogliamo ringraziare di cuore ogni singola persona che ha partecipato e reso questa festa un successo. La presenza della gente ha creato un'atmosfera magica e ci ha riempito il cuore di gioia», ha detto il presidente Antonio Di Libero riferendosi al calore che si è creato intorno alla speciale manifestazione estiva.

«Ringraziamo tutti gli sponsor, per aver reso possibile questa serata straordinaria, tutti i maestri di ballo che hanno animato la serata e grazie ai maestri Luciano Pifi e Romeo per averci fatto ballare tutta la serata. Grazie a Italy Shoppers di Gianna Gigante per averci fornito le magnifiche magliette che abbiamo indossato durante l'evento, a Vera Nardone, Vincenzo Di Tommaso, Pako Zumba, Tonino e Susy D'Aguanno, Donatella Penge, Annamaria Lettera, Leonardo Capuano, Modesto e Pina, e Celeste Di Cicco per aver condiviso il loro talento e la loro passione con noi. Grazie al Comune di Sant'Apollinare per averci supportato nell'organizzazione di questa festa straordinaria».

E ancora altre considerazioni: «Ci rendiamo conto che il nostro paese è pieno di vita ed energia e promettiamo di continuare a organizzare eventi che portino ancora più gioia e divertimento. Siamo fermamente convinti che l'unione e la collaborazione siano i pilastri fondamentali per il progresso e lo sviluppo del nostro paese. La serata "Ballando sotto le stelle" è stata speciale per noi, in quanto ha rappresentato il nostro primo evento come nuovo direttivo della Pro Loco Valle dei Santi di Sant'Apollinare. Siamo felici di aver avuto l'opportunità di creare una serata così bella e coinvolgente per tutti, questo successo è il risultato del duro lavoro, dell'impegno e della passione di ogni membro del nostro gruppo».