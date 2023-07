Venerdì sera torna a Monte San Giovanni Campano il festival letterario curato dal comune e promosso dall'amministrazione, "Letteralmonte".

Ospite della serata del 14 luglio sarà la giornalista Adriana Pannitteri che presenterà il libro "Raffaella Carrà, la ragazza perfetta".

L'evento, come si confà agli appuntamenti di questo calibro, si terrà tra le mura della sala consiliare con avvio della presentazione alle ore 18.

Il testo, proposto in occasione dell'ottantesimo compleanno della divina, punta a raccontare "la donna dietro il personaggio".

Un'icona, abito di una donna di spessore che ha scelto paillette e lustrini per restituire leggerezza senza mai perdersi nella superficialità.

Prosegue così l'estate monticiana, articolata tra musica, buon cibo, tradizioni e cultura: una proposta variegata per soddisfare le esigenze di tutti e riempire i tempi lunghi della stagione con appuntamenti che spaziano per natura e contenuti.

Dunque tutto pronto per il festival letterario "Letteralmonte" che riparte venerdì prossimo nella città di Monte San Giovanni Campano.