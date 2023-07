Presentata in municipio la rassegna Estate Ferentinate 2023 di cui la città ha particolare bisogno, mai come stavolta. La presentazione è stata a cura del sindaco Fiorletta, alla presenza di amministratori, del presidente della Pro Loco Fiorini, associazioni e cittadini.

Per ora gli addetti si sono limitati ad annunciare il calendario di luglio, poi ad agosto e settembre altri eventi artistici, anche per i festeggiamenti patronali del 15, 16 e 17 agosto (per ora si conosce solo l'ospite musicale: Gianmarco Carroccia, clone di Lucio Battisti).

Si parte il 13 con un doppio appuntamento: al Vascello, ore 21, il rapper Gemello; in piazza Mazzini, ore 21, apertura del festival internazionale della chitarra acustica; 14, 15 e 16 altre serate di "Ferentino Acustica" in piazza Mazzini, tra i chitarristi partecipanti Giovanni Baglioni. Il 17, ore 21, serata di "corride": nella piazzetta di via Valeria uno degli appuntamenti e a Villa Gabarra un secondo evento della corrida; il 18, ore 21, in piazza Mazzini il teatro a cura de Le Strenghe: "Pensaci Giacomino".

Mercoledì 19, ore 21, fiaccolata della legalità in viale Guglielmo Marconi, mentre nella piazzetta di via Valeria festa dell'estate; dal 20 al 23 quattro serate di "Fiati in Concerto" con spettacoli all'Orto del Vescovo e in piazza Mazzini; il 28, ore 21, al Vascello serata giovani con il rapper Gemitaiz. Ospiti importanti si esibiranno nel corso delle otto serate di Ferentino Acustica e Fiati in Concerto, si tratta di artisti di fama internazionale.

Il sindaco Fiorletta e la sua amministrazione puntano al rilancio della città, con una serie di manifestazioni che rivitalizzeranno i mesi estivi, con la chiusura in grande stile: il ritorno del Palio di San Pietro Celestino: il corteo storico più l'avvincente Giostra dell'anello, capaci di richiamare migliaia di spettatori.