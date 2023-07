"La lunga notte delle Chiese", organizzata dalle Parrocchie di Veroli Centro nella Basilica di Sant'Erasmo, ha animato le vie verolane, richiamando tantissimi visitatori che hanno approfittato dell'insolito orario per ammirare la splendida basilica, fondata nel 529 da San Benedetto, ed il calice del Miracolo Eucaristico, verificatosi il 26 marzo del 1570. Il tema dell'ottava edizione, che come le precedenti fa capo a BellunoLaNotte APS in collaborazione con le Diocesi aderenti, è stato "Dove sei?", interrogativo quanto mai attuale e moderno.

Per tutta la sera, tra le classicheggianti navate della Basilica verolana, l'arte della danza si è intrecciata ai valori dello sport, grazie alle esibizioni della Scuola Ars Movendi di Monte San Giovanni Campano, diretta da Donatella Paglia e Sharon Spaziani, e gli esercizi di ginnastica ritmica di Aurora Capuano su coreografie del tecnico federale Michela Campoli. La sacralità della musica è stata al centro della lezione tenuta dal M° Giovanni Pagliaroli, cui ha fatto seguito la stupefacente estemporanea di don Dino Mazzoli, che ha trasformato la Basilica in un luogo d'incanto. Il Coro Gaudete in Domino, diretto dal Maestro Luigi Mastracci, ha chiuso la serata offrendo canti, riflessioni e la lettura di brani tratti dal processo canonico sul prodigio eucaristico di Sant'Erasmo, a cura di don Andrea Viselli.

Protagonista assoluta di questa Veroli by night, la Basilica di Sant'Erasmo, con le sue ombre a suggerire il mistero di un Dio fattosi uomo, i suoi silenzi ad accompagnare la preghiera, le sue luci ad illuminare la notte e ad invitare i passanti ad entrare. E in tantissimi hanno accolto l'invito, soprattutto i giovani. C'è fame di fede, in Dio o nell'uomo non importa, bisogno di comunione con il prossimo. Perché la domanda "Dove sei?" ha in sè un implicito corollario: che ci sia qualcuno a porgerla, a preoccuparsi dell'altro, a cercarlo. E che l'altro sia disposto a farsi trovare. Interazione, comunità, unione: in una parola, voglia di stare insieme. Anche questo è costruire la pace ed il futuro.