Flavia Renzi, la giovane cantante verolana, torna a Torino per il concorso canoro "Voci nuove per il Piemonte". Flavia ha partecipato alle selezioni nel mese di gennaio 2023 , classificandosi sempre ai primi posti. Un impegno notevole per una studentessa brava e attenta, che ha diviso la sua vita tra Frosinone e Torino per ben sei mesi. A soli 13 anni, accompagnata dalla mamma Barbara, Flavia è riuscita ad inserirsi in questo contesto prestigioso, facendosi volere bene da tutti coloro che l'hanno accolta con affetto e seguita con interesse per la sua bravura e la sua umiltà.

Tante ore di studio a scuola di canto con il suo insegnante Simone Partigianoni hanno permesso a Flavia di scegliere ed imparare brani difficili, per interpretarli con semplicità e offrire alla giuria piemontese una performance d'effetto e professionale. Tappa dopo tappa, Flavia è al momento la terza classificata e oggi si giocherà la finale, al teatro Q77 a Collegno, Torino. Veroli tifa per la giovane.