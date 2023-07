Al via l'ottava edizione de "La Via del Gusto", in programma domani sera a partire dalle ore 20. L'evento enogastronomico organizzato dall'associazione "Aps Contrade Ripane", con la collaborazione del Comune di Ripi, è in programma in viale Umberto I dove sarà allestita una tavolata imbandita lunga oltre 200 metri e con oltre 1000 posti a sedere.

Le protagoniste della serata sono le contrade del territorio ripano con prodotti e piatti tipici della tradizione locale, accompagnati da un ottimo vino locale offerto dalle stesse contrade.

Ovviamente non mancherà l'intrattenimento musicale. "Un appuntamento con la tradizione gastronomica locale da non perdere - affermano in una nota congiunta il sindaco Piero Sementilli e l'assessore Enrico De Angelis - Una serata con ottimo cibo, eccellente vino, musica e divertimento. Vi aspettiamo".