Su il sipario per il "Festival Nazionale dei Conservatori", organizzato dal Comune di Frosinone con il Conservatorio "Licino Refice". Appuntamento questa sera alle 21 in piazzale Vittorio Veneto, per la prima serata della nona edizione. La kermesse, che vedrà sul palcoscenico 45 gruppi in gara, con la partecipazione di circa 200 musicisti provenienti da tutta Italia, e tanti ospiti d'eccezione, si concluderà il prossimo 28 luglio.

L'evento è sostenuto da Banca Popolare del Cassinate, Unindustria Frosinone, Klopman International e gruppo Turriziani Petroli, oltre che dall'Arcolaio, gode anche del supporto di Informare – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della Regione Lazio. Sarà Mary Segneri, come da consuetudine, a condurre per mano gli spettatori, sera dopo sera, in questa affascinante avventura musicale, durante la quale gareggeranno formazioni provenienti da tutto il Paese. Nella serata inaugurale si alterneranno sul palco Di Stella duo, da Cosenza, Patrizio Destriere quartet, di Roma, ed Elisa&Giorgia, provenienti da Messina. La prima dei tanti ospiti d'eccezione sarà Flora Canto, modella, attrice e conduttrice televisiva in programmi di successo come "Fatto da mamma e papà" e "I migliori anni".

Domani sarà la volta di Francesco Filipponio, da Napoli, Nadì 5tet, provenienti da L'Aquila e Pescara, Nugara trio, di Genova, Torino e L'Aja, e Greco, da Cosenza. Sabato saranno invece di scena Valeria Mancini-Mattia Parissi duo, da L'Aquila e Teramo, Amore' duo, da Bari, Rhizome Marsena, da Cosenza, ed Etno Jam, da Salerno. Ospite la vincitrice dell'ultima edizione di The Voice Senior, Maria Teresa Reale, che proprio dal Conservatorio di Frosinone ha posto le basi della sua formazione musicale, per valorizzare il talento che l'ha portata al successo.

La gara proseguirà, poi, mercoledì 12 luglio. Tra gli altri ospiti annunciati anche Fiore di Rienzo, Giancarlo Magalli, Gabriella Germani e due presidenti di giuria d'eccezione, Gerardo Di Lella e Demo Morselli. Ogni sera, inoltre, dalle 20.30, ci sarà un momento di intrattenimento, musica e curiosità con tutti i protagonisti dell'evento in compagnia di Paolo Colasanti.