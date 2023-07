Cresce l'attesa per il "PescoFashionShow", in collaborazione con la "Veso Academy" e la Pro loco di Pescosolido. Tutto pronto per il concorso nazionale "Miss & Mister Model Star" per bambini e bambine, ragazze e ragazzi, curvy e over organizzato dal giovane Aldo Zaino. Aperte le iscrizioni per l'evento che si terrà il 5 agosto.

La "Veso Academy", agenzia di moda, spettacolo e management, nasce dall'idea della stilista Sonia Verrelli per offrire delle opportunità nel mondo televisivo, cinematografico, musicale e non solo. Sonia Verrelli ha creato un suo concorso nazionale "Miss & Mister Model Star" in cui chiunque può mettersi in gioco e mostrare la sua bellezza, eleganza, cantare, ballare, recitare e molto altro, mettendo in palio premi di vario genere per aiutare a crescere professionalmente.

La "Veso Academy" è composta da professionisti del settore come insegnati di portamento, registi, insegnanti di canto, ballo e recitazione e inoltre da un affiatato staff. I corsi di portamento e bon ton che si terranno il 5 agosto a Pescosolido hanno lo scopo di migliorare la propria autostima, acquisire eleganza, raffinare il proprio portamento. Per partecipare bisogna chiamare il numero 339.6023015 o scrivere all'indirizzo e-mail vesoacademy@gmail.com entro il prossimo 15 luglio.