In occasione del Triennio Tomistico (2023 - 2025) due appuntamenti da non perdere per ricordare San Tommaso d'Aquino Filosofo e Teologo, prigioniero nel Castello di Monte San Giovanni Campano per circa due anni. Nel VII Centenario della sua canonizzazione (1323), a 750 anni dalla sua morte (1274) e nell'VIII Centenario della sua nascita (1225), sabato 15 luglio nel castello ducale alle ore19 "Due miracoli di S. Tommaso" rappresentazione teatrale a cura dell'associazione Araldica Contado d'Aquino - Aps. Al termine della rappresentazione è previsto apericena (costo 20 euro, prenotazione obbligatoria al numero 3934090941. Il 3 agosto nella chiesa collegiata alle ore 19 "Tommaso il Santo" docufilm ideato e scritto da Antonio Marsella con la partecipazione della Compagnia Teatro Argil e Compagnia Il Verde. Regia di Rita Casacechia e Franco Palombi.