Conto alla rovescia per "Bomboklat Festival", tre giorni di musica, arte e cultura in programma a Pofi dal 7 al 9 luglio. Un evento che, oltre a garantire momenti di svago, convivialità, divertimento e buona musica, intende valorizzare anche un territorio ricco di natura, cultura, arte, storia e gastronomia. Ad ospitare il festival lo stadio comunale di Pofi "Giacinto Ricci" dove saranno presenti main stage, sound system area, food & drink, zone relax, animazione e laboratori per bambini, e ovviamente mercatini. Confermata la line up, che vedrà venerdì 7 luglio presenti sul palco i "Sud Sound System" e "Meg", ex voce dei "99 Posse"; sabato, direttamente dalla Giamaica, "Anthony B e the House of Riddim", e in apertura il gruppo britannico "Zion Train"; per finire, domenica 9 luglio, "Dj Gruff", pietra miliare dell'hip hop italiano, e in apertura "Inna Cantina" da Roma.

A completare la line up, "Pakkia Crew", "Dubass Sound System", "Puritano" e "Bmbkt Sound".

Abbiamo parlato con Daniele Corrado Marchetti, presidente dell'associazione no profit "Pofi Reggae Soldiers Crew", composta da ragazzi uniti dalla forte passione di promuovere il proprio territorio, il quale ci ha spiegato che questa manifestazione è nata nel 2017 anche se due edizioni sono saltate a causa della pandemia. Durante quei mesi difficili l'associazione ha comunque operato gratuitamente sul territorio, distribuendo pacchi alimentari a famiglie in difficoltà.

«Il nostro motto è musica, cultura, territorio. Per noi l'importanza di questo Festival – ci ha detto Daniele Corrado Marchetti – è che la musica e il territorio possano essere una connessione per portare persone, per creare turismo, per far conoscere i nostri borghi.

E infatti verranno persone da tutta Italia anche quest'anno. Centri piccoli come il nostro hanno bisogno come il pane di turismo, di gente che venga a visitarli. Anno dopo anno abbiamo sempre avuto un riscontro positivo, una crescita costante. Siamo partiti da una partecipazione modesta nel 2017, che poi è andata sempre a crescere, e abbiamo un bel riscontro sui social, con più di dodicimila followers a pagina su Facebook e Instagram».

Il sindaco Angelo Mattoccia ci ha parlato di «un evento che porterà a Pofi i migliori artisti "reggae" italiani e internazionali», mentre il vicesindaco Marco Savarese ha definito il Bomboklat Festival un «appuntamento musicale tra i più importanti nel centro Italia, frutto dell'instancabile impegno e della passione dei tanti ragazzi guidati dal presidente Daniele Marchetti, e che noi abbiamo il compito, e la responsabilità, di custodire e far crescere nei prossimi anni».

I biglietti possono essere acquistati in prevendita, al prezzo di dodici euro, su www.iticket.com, oppure direttamente in cassa la sera stessa degli spettacoli, al prezzo di quindici euro sia per la serata di venerdì, sia per quella di sabato, mentre per la serata di domenica l'ingresso è gratuito.