I prossimi 8 e 9 luglio a Monte San Giovanni Campano si terrà la prima edizione del "MuMo Festival" che, mixando la formula dell'ex MusicalMonte e del più recente MeridianaIndie, propone due serate di musica indie con artisti e band locali e non. La location è la splendida cornice di Piazzale Corte, il festival è gratuito e prevede anche un'area food e drink e mercatini di artigianato locale. Di seguito la line up delle 2 serate: 8 luglio M.E.R.L.O.T.; DellaRabbia; NeJo (full band) e Ale Cardin (full band). Il 9 luglio Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri; At The Weekends (data unica); Marco Francomano (full band); Rick Thistle; Davide Pisani (opening act). Per maggiori info www.facebook.com/

mumofestival o instagram.com/mumofestival