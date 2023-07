"Nessi e Connessi", è questo il titolo dell'ultimo libro di Annalisa Corrado, scritto insieme a Rossella Muroni, che sarà presentato domani pomeriggio a Pontecorvo.

Un appuntamento che prenderà il via alle 18.30 presso il Civico 39.

Un appuntamento organizzato dalle associazioni "Un fiume di..." e "Pro Canonica e Beni Storici".

Annalisa Corrado è laureata in ingegnera meccanica ha conseguito un dottorato in Energetica; responsabile delle attività tecniche dell'associazione Kyoto Club; con Alessandro Gasmann ha ideato il progetto #GreenHeroes , che attualmente coordina, nato per promuovere e valorizzare le esperienze virtuose legate al mondo della sostenibilità; da aprile 2023 è in segreteria nazionale del Partito Democratico, con deleghe alla Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030.

«Siamo molto felici della presenza di Annalisa Corrado - spiegano dall'organizzazione dell'iniziativa - Una persona da sempre impegnata sulle tematiche ambientali. Non è la prima volta che viene a trovarci a Pontecorvo. Abbiamo avuto il piacere di averla qui per la presentazione del suo primo libro "Le ragazze salveranno il mondo". Visti i numerosi problemi ambientali che colpiscono la nostra Provincia, questa è una occasione preziosa per discutere di sostenibilità ambientale e sociale. Per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare».

A moderare l'incontro saranno Umberto Zimarri e Davide Luzzi. L'appuntamento è per domani pomeriggio, a partire dalle 18.30, presso il Civico 39 a Pontecorvo.