Tutto pronto a Pontecorvo per il primo appuntamento di "Musica sul Monte Leuci" giunto alla sua diciottesima edizione. Anche per quest'anno i concerti si terranno all'interno della basilica concattedrale S. Bartolomeo Apostolo. Si parte domenica 2 luglio con il primo evento in programma alle 21. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Pontecorvo e dal museo delle battaglie, in collaborazione con la Bpc Pontecorvo e l'Assoflute Associazione Musicale, rientra a pieno titolo nella programmazione degli eventi estivi della città fluviale. Arie d'opera e canzoni messicane saranno protagoniste di questo concerto che vedrà sul palco il soprano Silvia Brizuela e il tenore Paride Cataldo accompagnati al flauto da Fabio Angelo Colajanni e al pianoforte da Sara Matteo.

«Ancora una volta avremo la fortuna di ascoltare e apprezzare giovani voci in carriera che si sono formate nell'Accademia Germogli d'Arte di Copertino sotto la guida del maestro Salvatore Cordella e che incominciano a calcare i più prestigiosi palcoscenici del mondo», ha dichiarato il direttore artistico della rassegna il maestro Fabio Angelo Colajanni. Continua quindi il sodalizio artistico tra l'Assoflute Associazione Musicale e il festival internazionale delle Arti di Copertino per portare a Pontecorvo proposte musicali innovative con giovani cantanti lirici.

Soddisfatto anche il direttore del museo delle battaglie Berto Grossi che ha voluto ancora una volta ringraziare gli amministratori per l'attenzione da sempre rivolta a questa manifestazione e la Banca Popolare del Cassinate per il prezioso sostegno. Il concerto inizierà alle 21 e sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info sulla manifestazione è possibile scrivere all'indirizzo assoflute@hotmail.it.