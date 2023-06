L'area esterna del museo Historiale di Cassino si trasforma in un'arena: nasce così "Arena Historiale": un mese di programmazione di eventi che coinvolgerà l'intero territorio nel pieno dell'estate cassinate, organizzati dall'agenzia di eventi e comunicazione romana Thekom, in co-organizzazione con gli assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Cassino. Una trenta giorni di eventi a 360 gradi, tra i quali spiccano artisti nazionali e collaborazioni importanti con aziende ed associazioni del territorio, grazie alle quali è stato possibile creare un calendario fitto di serate che permetterà di alzare il livello dell'offerta artistica. Il calendario è stato presentato ieri pomeriggio in una conferenza stampa nella sala Restagno del Comune.

Soddisfatto il sindaco Enzo Salera: «Finalmente partiamo a pieno regime e ritorniamo ai fasti che questa città ha visto anni fa. Alziamo quindi il livello, dopo il fermo del covid e gli anni complicati che abbiamo vissuto. Qui viene fuori una delle migliori sinergie tra pubblico e privato, nell'interesse della collettività, perché avere un calendario così ricco di eventi che porterà in città nomi importanti».

Gli fa eco l'assessore alla Cultura Danilo Grossi: «La nostra arena sarebbe stata il teatro Romano, che purtroppo è inagibile, Grazie ai lavori partiti in questi giorni, a cominciare dal 2024 torneremo ad ospitare eventi anche in quel contesto, che può ospitare oltre 1800 persone. Ci tenevamo però a realizzare un calendario di alto profilo anche quest'anno, degno della città di Cassino».

Suona la stessa nota l'assessore al Turismo Maria Concetta Tamburrini: «Era doverso portare avanti una proposta di questo tipo per promuovere il territorio». Ginafranco Tomaselli, di Thekom, ha sottolineato: «Sarà un mese di grandi eventi, con grandi nomi della musica, del teatro e del cinema».

Si parte il 26 luglio con la musica d'autore: Fabio Concato porta in scena a Cassino il suo "Musico ambulante tour". Il 30 luglio "Atina jazz on tour" sarà di scena con Federico Califano Trio. Il 3 agosto Marco Bocci porta sul palcoscenico dell'Arena Historiale "Lo Zingaro": il teatro si fonde all'introspezione prendendo spunto dalla storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto, il cui destino è indissolubilmente legato a un mito della F1: Ayrton Senna, morto ad Imola il 1° maggio del 1994. Il 5 e 6 agosto spazio alle giovani promesse con "Estasi Mainstage", un contest per band e voci lo cali. In palio 1000 euro in gift Amazon per il vincitore.

Il 9 agosto Morgan nel suo "Piano solo": una serata ad alta intensità emotiva. Dal 12 al 20 agosto "Arena Manzoni, Cinema sotto le stelle": una selezione di film da vedere all'aperto a cura del Teatro Manzoni di Cassino. Otto serate dedicate alla proiezione di film cult e in programmazione.

Il 21 agosto la storia si fonde alla riflessione con la proiezione del docufilm "Le Marocchinate del 44", firmato dalla regista Damiana Leone: il racconto delle atrocità e della violenza perpetrate nel basso Lazio dall'esercito coloniale francese ai danni della popolazione civile. Il 23 agosto Paolo Ruffini travolgerà il palcoscenico dell'Arena Historiale con il suo "One man show": ironia e irriverenza per raccontare la stranezza delle relazioni umane. Ad aprire la serata una coppia che sa bene cosa sia una relazione e quanta ironia e pazienza siano necessarie: "Casa Abis", il duo comico che, in un modo "severo ma giusto", racconta le dinamiche di coppia nel 21° secolo totalizzando oltre 100 milioni di visualizzazioni su instagram e tik tok.

Sono solo alcuni dei tanti appuntamenti che caratterizzano l'estate cassinate, nata dall'impegno della "Thekom soluzioni per comunicare srl" in collaborazione con il Comune di Cassino che si è messo a disposizione per dare alla comunità uno spazio ulteriore da dedicare all'arte, alla cultura e alla leggerezza. Un'esperienza promossa per incentivare l'attrattività della città e promuovere, attraverso l'arte, la musica e il teatro, le potenzialità storico-culturali offerte dalla città martire.