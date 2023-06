Dopo il successo dei festeggiamenti in onore di San Paolo della Croce, il comitato ha organizzato tre giornate di eventi alla Badia nel prossimo fine settimana. È tutto pronto, infatti, per "Badia Summer Fest", tre giorni di festa da venerdì prossimo a domenica nel piazzale dei Padri Passionisti. L'evento è patrocinato dal Comune. Il programma inizia venerdì alle 20, con la manifestazione di pugilato della palestra "Boxe Terenzio Barrale"; alle 22, tutti a ballare con DjSet di Tommy Dj. Sabato, alle 16, il torneo di bocce "S… boccia la coppia", aperto a uomini, donne e bambini dai 12 anni in su. Il torneo si svolgerà nel parco del convento (per informazioni 320-0194708 e 340-4100986).

Alle 17, divertimento assicurato con animazione e gonfiabili per bambini; alle 22, concerto della "Rino Gerard Band". Domenica, alle 8,30 si accendono i motori con il motoraduno. Il giro attraverserà Castro dei Volsci, Pastena, Falvaterra, San Giovanni Incarico, Pico (breve sosta) Lenola, Vallecorsa, Castro e ritorno a Ceccano. Alle 11,30 la messa con la benedizione di caschi e moto. Alle 12,30, il pranzo. Quota di iscrizione, pranzo incluso, 20 euro. Per info e iscrizioni 345-2837709 e 388-6000693.

Nel pomeriggio, alle 16 giochi popolari per bambini e ragazzi; alle 21,30 lo spettacolo della "Charleston Orchestra", durante la serata ospite speciale Martufello. Tutte le sere stand gastronomici con panini, patatine fritte, birra, vino e bevande varie. Inoltre, sabato e domenica sera Elemental videomapping 3D di Error Visual Design, cocomero fresco e bombe calde. Il comitato ringrazia le attività e tutti coloro che hanno contributo affinchè la tre giorni di festa possa svolgersi all'insegna di aggregazione, divertimento, buona musica e ottimo cibo.