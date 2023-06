Puntuale come ogni anno, torna il "Teatro tra le porte", giunto all'undicesima edizione. Il tradizionale appuntamento con la rassegna teatrale estiva si rinnoverà a partire dal 9 luglio. Quattro gli appuntamenti nel cartellone nello scenario di piazzale Vittorio Veneto, stante l'indisponibilità di piazza Valchera per la presenza del cantiere di riqualificazione del "Teatro delle Vittorie".

Il carnet degli spettacoli (totalmente gratuiti e con inizio alle 21), proposto in collaborazione con l'Atcl dagli assessorati alla cultura, coordinato da Simona Geralico, e al centro storico, coordinato da Rossella Testa, prevede il 9 luglio "Non ci facciamo riconoscere" di Marco Falaguasta e Alessandro Mancini. Con la sua comicità elegante, capace di coinvolgere empaticamente il pubblico, Falaguasta ripercorre quel periodo a cui i cinquantenni di oggi guardano con grande nostalgia. L'attore romano dialoga con gli spettatori per capire se davvero quello in cui speravamo è poi successo.

Il 16 luglio toccherà a "Caro amico ti canto - Omaggio a Lucio Dalla" con Mario Zamma e la Anthony Caruana Band. Una serata unica nel suo genere che farà rivivere lo spirito del grande Lucio Dalla, oltre a far riascoltare i suoi successi più amati presentati in forma di prefazione poetica. Una vera performance di Teatro Canzone, che ha in serbo una sorpresa speciale: una canzone scritta dal cantautore bolognese e messa nel cassetto, mai portata alla luce e mai cantata finora. Un modo per farlo rivivere e continuare ad amarlo.

Il 23 luglio sarà in scena "Il piacere dell'attesa" di Michele La Ginestra. Giacomo è un giardiniere che vive in un suo regno magico, quello del suo vivaio: il tempo gli viene dettato dalla natura, per lui l'attesa non è sinonimo di frenesia, ma fa semplicemente parte del ciclo biologico. Parla con le piante, canta con loro, ha la possibilità, durante la sua attività manuale, di riflettere sul senso delle cose. Un privilegiato insomma.

Il 30 luglio chiusura con "Roma - Napoli andata e ritorno" di e con Antonello Fassari e Gino Auriuso.