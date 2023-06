Domani, mercoledì 28 giugno, il collettivo musicale "dellarabbia" torna a Roma per presentare e suonare per la prima volta dal vivo il suo nuovo album "lunganotte", con una formazione arricchita da tre giovani e talentuosi musicisti del conservatorio di Frosinone (Lorenzo Di Massimo, Francesco Campagiorni e Matteo Santopadre) e con la partecipazione di Divi (il cantante dei Ministri), dei Vanilla Sky, di Megha e di Prostin (la voce dei Mutonia). L'evento sarà aperto dall'esibizione di Silverado. Al termine del concerto di "dellarabbia", la serata al Largo Venue proseguirà con la musica del Kill Barbie Rock Party.

Ma chi sono i "dellarabbia"? Non è una semplice band, non è un progetto: è un collettivo musicale, fondato in provincia di Frosinone nel 2018 dal cantautore e voce dei "Me for Rent" Marco De Vincentiis con il compositore Americo Roma e l'orchestrale Adamo Fratarcangeli. Dal 2020, dopo la pubblicazione del primo album "L'era della rabbia", che fondeva le sonorità e l'ironia dell'indie folk-pop con l'analisi e la denuncia sociale, è entrato a far parte del collettivo musicale anche il musicista e produttore Marco Schietroma, che ha partecipato fin dal principio alla costruzione di lunganotte, il secondo album di "dellarabbia".

Pubblicato il 26 maggio scorso, "lunganotte" ha segnato una svolta decisa nel percorso artistico di "dellarabbia", che ha trovato un nuovo suono, influenzato e contaminato dal rock alternativo italiano e internazionale, adatto per descrivere le atmosfere introspettive della storia che corre lungo tutte le tracce di questo album: quella di un'inaspettata lunganotte dell'anima, con tutti i sentimenti e le fratture che porta e comporta. Il disco è inoltre impreziosito dalla partecipazione artistica di musicisti che sono stati e sono punti di riferimento dei componenti di "dellarabbia", nonché pezzi importanti della scena dell'alternative rock e punk nostrano, come "Divi", i "Meganoidi", "Olly Riva" degli Shandon, Brian e Vinx dei Vanilla Sky e Andrea Rock.