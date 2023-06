Uooho oh oh... I The Kolors infiammano il palco con la loro musica. Bagno di folla sabato sera a Ceccano. Per la festività in onore di San Giovanni Battista il comune ha puntato tutto su un delle band più famose degli ultimi anno, soprattutto tra i più giovani. E ha fatto centro. I cittadini non vedevano piazza XXV Luglio così piena ormai da tempo e sabato sera era stracolma di fans provenienti da tutta la provincia e non solo. Generazioni intere sotto al palco, tutti incantati dallo show dei tre talentuosi artisti: Stash Fiordispino voce e chitarra, Alex Fiordispino batteria e percussioni e al basso la new entry Dario Iaculli per due ore di divertimento e di vera musica dal vivo.

Il concerto

Si inizia con i loro brani più amati. Non è vero, Pensare male, Come le Onde, Why Don't You Love Me?, Mal di gola, Cabriolet Panorama, Frida, fino alla nuovissima hit Italodisco. Il nuovo singolo segna il ritorno della band dopo alcuni mesi di silenzio. E segna soprattutto l'inizio di un nuovo capitolo dopo l'addio di Daniele Mona e la firma del contratto con la nuova casa discografica, la Warner Music Italy. Ma torniamo alla hit. Il brano, scritto da Stash insieme a Davide Petrella, pseudonimo di Tropico, è la sorpresa di questa estate ed è già un tormentone perché piace proprio a tutti. La canzone è un omaggio al genere che negli anni ‘80 ha portato l'Italia a essere un punto di riferimento per la musica elettronica. E rispecchia in pieno lo stile dei The Kolors proprio perché è un pezzo loro e non tipicamente estivo. Spazio anche a cover di successo, riarrangiate e mai stravolte, in chiave The Kolors appunto elettro e rock. La band ha proposto anche un assolo di Comfortably Numb dei Pink Floyd e un brano degli Oasis, senza mai risultare banali, coinvolgendo ogni tipo di spettatore. E sul palco non dimenticano mai le loro origini, quelle che li hanno portati ad arrivare fino al successo di oggi. Tra le cover non poteva mancare "Il Mondo" di Jimmy Fontana. Un brano portato durante una delle tante esibizioni al serale di Amici 14. Nel finale tutti con le mani alzate per Everytime. Singolo d'esordio, ha raggiunto la notorietà ancor prima dell'uscita dell'album. Proposto, infatti, dal vivo dal gruppo in numerose occasioni durante la partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Gli esordi e il talent

Per i Kolors il successo arrivò nel 2015 proprio tra i banchi del talent show di Amici. E coronato poi dalla vittoria. Dopo la pubblicazione del singolo Everytime, hanno pubblicato il secondo album in studio Out, che ha esordito al primo posto della classifica italiana degli album. Ed è stato certificato quattro volte disco di platino in Italia per aver venduto oltre 200.000 copie. Il singolo è stato invece certificato disco di platino. Tre anni dopo è arrivata la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Frida (mai, mai, mai) primo pezzo della band in lingua italiana e il secondo a entrare tra le prime dieci posizioni della Top Singoli. «Mai come stasera! Ce lo ricorderemo per molto!», ha scritto su Facebook il sindaco Roberto Caligiore subito dopo la chiusura del concerto. Ebbene si, due ore intense di musica suonata dal vivo (che non è poi così scontato) non si dimenticano facilmente. Un successo strameritato.