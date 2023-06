È trascorso qualche giorno ma i tanti che hanno vissuto le serate di festa e si sono lasciati trascinare e coinvolgere dalla musica, dai balli, dal buon cibo e soprattutto dalla carica e dall'entusiasmo di tutti i protagonisti, ancora raccontano i momenti di aggregazione e spensieratezza con un tuffo anche negli anni 90. Parliamo delle serate che l'associazione @A.S.D. S. Onofrio 23 ha organizzato nella omonima contrada, proprio in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Onofrio. Le immagini e i video, che ancora vengono postati sui social e fanno il giro dei gruppi whatsapp, parlano da soli. L'associazione ha fatto centro. La serata inaugurale ha fatto letteralmente ballare tutti, anche i più timidi spettatori, con uno strepitoso "Nostalgia 90". Divertimento assicurato anche con la musica di DjSet Mirko Esposito.

Avvincente il torneo di ping pong e affascinante lo spettacolo degli artisti di strada con musicisti itineranti come quello di Stefano C-Jay Vinyl set. Vincente anche la formula dello street food, molto apprezzata dai presenti. Molto apprezzato e seguito poi il raduno di Ferrari di Maranello, Appia Antica e Rosso Roma, per non parlare della sagra popolare. Una festa nella festa. E come ogni festa che si rispetti non poteva che concludersi con un altro evento di successo, il concerto di Erre Sei e infine lo spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della ditta Mattei. Partecipazione anche agli eventi religiosi e alla processione con la statua di Sant'Onofrio.

«S. Onofrio è solo una contrada di Monte S. Giovanni Campano, per noi invece è qualcosa di speciale - sottolineano i componenti dell'associazione S. Onofrio - è dove siamo cresciuti, dove sin da bambini abbiamo passato serate spensierate, dove ci diamo appuntamento anche oggi per andare ovunque, ed era arrivato il momento che la nostra generazione desse il suo contributo. È stato bellissimo girare per le strade ed essere ringraziati da chiunque per quello che avevamo organizzato, è stato bellissimo, anche solo per un week-end, far parlare anche fuori comune della nostra piccola contrada. Grazie alla gente del luogo, ai nostri amici, ai numerosi sponsor che hanno da subito creduto in noi». E dall'associazione assicurano: «Vi promettiamo che non ci fermeremo qui, grazie alla nostra associazione @A.S.D. S. Onofrio 23 progetteremo altri eventi e aspetteremo a braccia aperte chiunque di voi ci voglia dare una mano».