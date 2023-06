«Ringrazio tutte le donne e gli uomini del comitato e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, lavorando sodo per giorni e giorni. Le foto parlano da sole: oltre 2.000 persone hanno onorato la nostra Santa Rita». Sono le parole del consigliere Giancarlo Santucci, artefice della kermesse di due giorni dedicata alla Santa, sabato e domenica scorsi nella contrada di Colle Leo. Un successo di pubblico che è andato oltre ogni più rosea previsione, grazie anche alle attrazioni proposte dal programma. Un misto di gustosa gastronomia locale, caratterizzata dal piatto principe offerto ai presenti, la pecora al sugo, e di spettacoli musicali, iniziati con il gruppo "Strimpella Ciocia" e culminati con il concerto del popolare Gigione. Un'esibizione applauditissima quella del noto cantante, affiancato dall'immancabile Jo Donatello e da Menayt.

«Tutto questo dimostra che non servono grandi finanziamenti per ottenere un bellissimo risultato - ha sottolineato Santucci - ma occorrono il contributo di tutti e l'amore per la propria comunità. Infatti, con il cuore e l'umanità si può ottenere il massimo». In proposito, il consigliere ha voluto sottolineare l'opera del comitato di Colle Leo, al cui impegno si deve la riuscita dei festeggiamenti: «Le tradizioni continuano a esistere per il lavoro e l'umiltà di tante persone che dedicano se stesse alla realizzazione di eventi come la festa di Santa Rita. Un sentito grazie va anche agli sponsor, che ci hanno consentito di organizzare questo grande evento, e ai cittadini che hanno contribuito con le loro donazioni».