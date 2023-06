Torna l'appuntamento con la tradizionale manifestazione "In vespa con la solidarietà". Il prossimo 16 luglio l'attesa iniziativa entrata nella storia dell'estate pontecorvese. Il prossimo 16 luglio il più classico Vesparaduno di Pontecorvo sarà nuovamente al centro delle attenzioni di tutti arrivando a toccare addirittura la settima edizione, un traguardo che ne sancisce una longevità invidiabile. Con gli anni, l'evento organizzato dal Club Vespisti Pontecorvesi ha acquisito un prestigio ed una popolarità che lo promuovono a pieni voti, merito anche dell'incredibile ondata di appassionati che annualmente riesce a portare nella cittadina fluviale: una consuetudine di cui Pontecorvo ha spesso beneficiato, con un'inevitabile promozione del territorio.

«Il nome dell'evento risalta lo scopo primario dell'associazione motoristica, che è sempre stato quello di accomunare una giornata di festa e condivisione ad un fine sociale, dato che negli anni gli incassi ottenuti dalle iscrizioni sono stati devoluti in beneficienza, cinque volte elargiti sotto forma di buoni spesa alle famiglie indigenti e nell'ultima occasione donati alla locale Aipd, Associazione Italiana Persone Down - spiegano dall'organizzazione - Il programma di quest'anno prevede il raduno nella consueta sede di piazzale Porta Pia (la "Villetta") per le iscrizioni. I presenti saranno intrattenuti anche da alcune premiazioni commemorative e celebrative, dalla presenza della pin-up e dalla possibilità di scattare foto di gruppo con particolari ambientazioni. A metà mattinata si partirà per il giro turistico alla volta del Castello di Roccaguglielma, ad Esperia, con gli iscritti che potranno partecipare ad una visita turistica e subito dopo godere di un buon aperitivo. Infine la carovana si recherà a pranzo, al termine del quale ci saranno le consuete premiazioni per tutti i club partecipanti e alcuni riconoscimenti individuali. Chiunque volesse richiedere informazioni o prenotarsi può contattare i numeri 328/8258144 (Tommaso) e 349/1354791 (Fabio), ma sarà anche possibile come sempre reperire tutti i ragguagli del caso direttamente sui social Facebook ed Instagram, dove l'associazione è presente con il nome "Club Vespisti Pontecorvesi"».