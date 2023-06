Tutto pronto per la festa di San Giovanni Battista a Ceccano. Sabato la piazza XXV Luglio suonerà sulle note dei The Kolors. La band vincitrice di Amici nel 2015 ha annunciato un tour ricco di date e sabato il trio farà tappa in Ciociaria. Appuntamento alle 22.

La band

Per i Kolors il successo arrivò nel 2015 già tra i banchi del talent show condotto da Maria De Filippi. E coronato poi dalla vittoria. Tre anni dopo la partecipazione al festival di Sanremo con il brano Frida, primo pezzo della band in lingua italiana. A ottobre l'addio di Daniele Mona e l'ingresso di Dario Iaculli ha segnato l'inizio di una nuova fase. Come dimostra il lancio dell'ultima hit Italodisco con la nuova casa discografica Warner Music Italy.

Il programma

Si inizia venerdì con il contest musicale "Festival della Contea". I migliori artisti della scena locale si alterneranno sul palco per una notte all'insegna della buona musica. Sarà il pubblico a scegliere i migliori. Domenica, invece, appuntamento con lo spettacolo dal vivo dell'imitatore, comico e attore Gianfranco Butinar. Tante risate sul palco di piazza XXV Luglio.