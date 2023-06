Tutto pronto a Supino per i festeggiamenti conclusivi in onore di San Cataldo vescovo. Il programma religioso prenderà il via il 22 giugno con il triduo di preparazione, fino al 24 giugno: ore 17:30 S. Rosario, ore 18 S. Messa.

Domenica prossima alle 8.30 e 10 le messe. Alle 16 servizio musicale in Piazza Umberto I della Banda Musicale "Città di Vairano Patenora (CE)" diretto dal maestro Mario Campopiano; alle 17.30 concelebrazione presieduta da monsignore Giovanni Di Stefano, vicario generale.

Alle ore 18.30 solenne processione con la venerata statua del Santo e della reliquia del Santo braccio. Al rientro della processione reposizione della statua di San Cataldo. Alle ore 21.30 grandioso spettacolo pirotecnico a cura della ditta Scarsella di Alatri. Il programma civile propone venerdì alle 21.30 nel piazzale Kennedy spettacolo musicale "I Cugini di Campagna" in concerto. Sabato alle 17 l'evento "Pompieropoli" dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi, in collaborazione con il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Frosinone.

Apertura stand gastronomici e alle 18 "La Via dei Sapori" percorso enogastronomico. Alle 23 estrazione della lotteria.

Il comitato, il parroco don Sergio, i vice parroci don Federico e don Alessandro, il sindaco Barletta, l'assessore alla cultura Bompiani e la fraternità degli incollatori di San Cataldo, ringraziano i collaboratori e quanti con il loro contributo hanno contribuito alla realizzazione dei festeggiamenti.