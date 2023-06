Da cinque anni l'associazione culturale "Urlo d'arte" coinvolge grandi e piccini. Il 23, 24 e 25 giugno, in collaborazione con professionisti e insieme alle dottoresse Maria Cristina Nicoli, Miriana Perruzza e alla responsabile dell'associazione promotrice Morgana Serafini, saranno proposti laboratori coinvolgenti a cui sarà possibile aderire prenotandosi entro il 20 giugno al numero telefonico 328.0334828.

Un atelier "green" per bambini dai 3 ai 10 anni per la realizzazione di burattini e un incontro di "assaggio di libroterapia" per adulti, il tutto all'interno di una mostra d'arte curata dai maestri Umberto Di Passio e Alessandro Andito e gestita dalla curatrice Mercedes Serafini. Esporranno: Alessandro Urbini, Stefania Greco, Maurizio Gaetani, Anna Rita Macciocchi, Donatella De Donatis, Anna Lucia Tersigni, Vanda Martini, Paola Greco e Francesco Gaeta.