Festeggiamenti a Monte San Giovanni Campano in onore di Sant'Onofrio, patrono dei febbricitanti. Giovedì al via il triduo alle 18 con la recita del rosario e alle 18.30 la messa. Stesso programma per i giorni di venerdì e sabato. Domenica, invece, la messa si terrà alle 9.15. Nel pomeriggio alle 18 la recita del rosario e alle 18.30 la messa a cui seguirà la processione accompagnata dalla banda musicale "Città di Villa Latina". Il programma civile prevede giovedì alle 19.30 lo street food, alle 21.30 spettacolo "Nostalgia 90", a seguire DjSet Mirko Esposito. Sabato alle 15 torneo di ping pong, alle 19.30 street food, alle 20.30 artisti di strada con musicisti itineranti a seguire Stefano C-Jay Vinyl set. Domenica alle 8 la fiera, alle 10.30 raduno Ferrari, alle 20.30 sagra popolare e alle 21.30 concerto di Erre Sei. I fuochi pirotecnici saranno a cura della ditta Mattei.