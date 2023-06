Il Comune di Serrone in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù presenta il progetto "Racconti d'Africa". Gli incontri si svilupperanno in diverse serate, (ieri si è svolta la prima alle 21.15 all'interno del teatro Karol Wojtyla) in ognuna verrà narrata e raccontata l'esperienza in Africa di don Franco. "Con questo progetto vogliamo far conoscere la realtà diversa che c'è a poca distanza da noi, raccontare quali sono le difficoltà e quali le gioie di queste persone - sottolinea la consigliera delegata Emma Damizia - farvi viaggiare senza dovervi spostare, conoscere realtà per noi surreali. Far capire che anche se con poco possiamo fare la differenza". Prossimi appuntamenti il 25 giugno e il 16 luglio.