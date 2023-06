La seconda edizione dell'Infiorata ceccanese sta per vedere la luce. Il tradizionale tappeto floreale verrà realizzato domenica prossima, 11 giugno, nel viale che porta al Santuario di Santa Maria a Fiume.

L'iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco e dalla Rete di associazioni cittadine. L'infiorata ceccanese un tempo si snodava nelle strade del centro, in particolare via Magenta, dove si riunivano giovani, anziani e bambini per disegnare e infiorare il tragitto della processione del Corpus Domini.

Dal 2022 la Pro Loco e la Rete delle associazioni hanno voluto riportare in auge questa antica tradizione e quest'anno coloreranno di fiori il tratto finale della processione che uscirà dalla Collegiata di San Giovanni Battista e terminerà a Santa Maria a Fiume. In proposito, il presidente della Pro Loco e le associazioni partecipanti hanno evidenziato come un evento legato alla fede possa valorizzare il territorio, diventando occasione di aggregazione sociale. Pertanto, l'obiettivo dell'iniziativa è mantenere viva una tradizione e arricchirla di nuovi significati, in modo da incentivare e valorizzare la collaborazione nella comunità.

Inoltre, la scelta di infiorare il tratto lungo il Sacco non è stata casuale per le associazioni, in quanto rappresenta la speranza di poter vedere un giorno il fiume e la città libera da ogni forma di inquinamento. Infine, la Pro Loco ha rivolto sui social un invito a volontari, associazioni e comitati a partecipare all'infiorata. L'appuntamento è fissato alle 15 presso il Santuario di Santa Maria a Fiume, dove prima di iniziare i lavori, il parroco don Sebastiano benedirà tutti gli infioratori.