Da Massimo Roscia è lecito aspettarsi qualunque cosa. Tipo fissare l'appuntamento per la presentazione del suo nuovo libro alle 18.18. Per inciso (e per inquadrare meglio il personaggio), l'anno scorso, in occasione della prima edizione "occupò" la libreria Ubik di Frosinone per undici ore di fila, con tanto di ombrellone, di sdraio, secchiello e paletta. Geniale.

Oggi pomeriggio, sempre in via Aldo Moro, presenterà "Compiti delle vacanze per amanti dei libri 2". Un volume (l'ennesimo, sta lavorando contemporaneamente a quattro nuovi libri, ipse dixit) che, conoscendo Massimo, non è qualcosa di normale. E infatti. È un gioco, è una sfida. È un modo per far vedere quanto è bravo. Lui. E quanto siamo bravi. Noi. Ma soprattutto è divertente. Una serie di domande per tutti gli appassionati di letteratura, un modo per mettersi alla prova e per imparare qualcosa. E anche stavolta il professor Roscia (ci perdoni l'indisponenza) colpisce nel segno.

"Compiti delle vacanze per amanti dei libri 2" è il libro da comprare (e da sfoggiare, per fare i "fichi") questa estate, da esibire sotto l'ombrellone, da leggere e da consigliare. Cento nuovi test, domande, rebus, sciarade, cruciverba e quiz tutti diversi, con cinque livelli di difficoltà. In totale più di milleduecento autori e quasi millecinquecento domande a difficoltà crescente, che spaziano dai classici alla letteratura contemporanea, con aneddoti e tante curiosità. Tirate fuori l'orgoglio a fate vedere al prof Roscia se siete lettorucoli da strapazzo o autentici bibliofili...

Non resta che dare appuntamento alla libreria Ubik. Si raccomanda la puntualità.