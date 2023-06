L'associazione culturale "Viva" e il comitato "Tutti uniti per migliorare Ceccano" ripropongono per questo fine settimana in piazzale Bachelet "Viva la Mamma", manifestazione dedicata alla donna, figura portante della famiglia e della società. «Il rinvio di maggio - spiegano gli organizzatori Ugo Di Pofi e Pasquale Bronzi - è stato un beneficio perché ci ha consentito di ampliare la festa passando da due a tre giorni, ma soprattutto di arricchire il programma. Infatti, sarà una tre giorni di musica teatro spettacoli e tanto divertimento. Si inizia venerdì 9 (domani, ndr) quando verso 17,30, dopo i saluti istituzionali, si apriranno le porte di questo villaggio in cui oltre quaranta espositori metteranno in mostra le loro creazioni eno-gastronomiche, culinarie e artistiche. Ci saranno oltre 20 espositori del food che proporranno piatti tipici locali e varie prelibatezze con altrettanti stand di prodotti artigianali. dal riciclo al fai da te. Inoltre per ogni giornata, nel pomeriggio, sono previste esibizioni di palestre, scuole di danza e associazioni sportive. Si proseguirà con le scuole di ballo, che ci accompagneranno verso gli spettacoli serali. Anche qui il programma di livello propone tre grandi serate: aprirà la manifestazione direttamente da Roma il gruppo "Oltre", cover band ufficiale di Claudio Baglioni; sabato sarà la volta della esilarante compagnia "Atto Primo", con la sua comicità dialettale. Domenica si chiuderà con gli immancabili "4 Play". Sarà allestita anche una grande area bimbi. Ma la novità assoluta della manifestazione, di cui siamo orgogliosi, è lo spazio riservato a salute e prevenzione. Infatti, verrà allestita un'area in cui medici e specialisti del settore affronteranno e sensibilizzeranno il pubblico su argomenti e problemi relativi alla prevenzione oncologica e cardiologica; all'alimentazione in età pediatrica ma anche all'alimentazione per un corretto stile di vita». Quindi, un appuntamento imperdibile sotto tanti aspetti visti i tanti e variegati contenuti messi in campo dagli organizzatori che ovviamente ringraziano calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione: dal sindaco, all'Amministrazione comunale per il patrocinio gratuito, agli uffici competenti, alla Regione Lazio, ai partner e agli sponsor che vedranno le proprie attività pubblicizzate sul grande schermo installato sul palco.