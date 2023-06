Vanno in gita i piccoli dell'asilo nido comunale "Il Giardino delle farfalle", accompagnati dalle famiglie e dallo staff. Presente all'iniziativa anche il sindaco Angelo Mattoccia, che non perde occasione per conoscere e incontrare i suoi concittadini, anche i più piccoli. Ieri la bella esperienza vissuta all'aperto, a contatto con la natura e gli animali. È stata anche una lezione di vita, durante la quale i piccoli hanno socializzato e trascorso diverse ore in libertà divertendosi. «Abbiamo trascorso una mattinata nella natura, a contatto con gli animali e all'insegna del divertimento - ha commentato il primo cittadino Mattoccia - Un ringraziamento particolare va allo staff del nostro asilo nido per l'instancabile impegno quotidiano profuso a favore dei bambini e per l'ottima organizzazione di questa giornata all'aria aperta».