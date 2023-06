A ogni loro spettacolo, che sia in Ciociaria o in altri paesi fuori provincia, è sempre un pieno di energia, entusiasmo, di gente. Gente che arriva da ogni dove per lasciarsi trasportare dalla loro musica, travolgere dai ritmi dei loro strumenti musicali, dalla loro voce. Chi canta, chi balla, chi sorride. Non ci si annoia mai insomma.

E sono dieci anni di successi per i Brigallè, gruppo di musica popolare. Proprio quest'anno tagliano un traguardo importante. E come ogni anniversario che si rispetti, non può non essere festeggiato, per rendere ancora più emozionante la ricorrenza.

Giulia Mengozzi, Diego Pistolesi, Stefano Bauco, Luciano Moriconi e Tommaso Bauco, sono pronti a festeggiare il traguardo dei dieci anni di attività nel loro paese, Morolo. Quando? Sabato prossimo, 10 giugno, in località Madonna del Piano. Un momento di festa che partirà dalle ore 18 con l'apertura di uno street food, dove saranno presenti moltissimi stand con tante prelibatezze del territorio. Ci sarà un'area bimbi con gonfiabili, tiri a segno e vari giochi. Alle ore 19 verrà offerto un aperitivo. Ovviamente non mancherà la musica.

Alle ore 20.15 ci sarà l'esibizione del gruppo folk di Morolo "Chigli de mbrolo" e alle 21 i protagonisti della serata, appunto i Brigallè, saliranno sul palco con un mega concerto. Dalle ore 23 si apriranno le danze con una discoteca all'aperto con il dj Andrea festone «Vi invitiamo tutti a partecipare perché sarà un evento che passerà alla storia».

L'invito dei Brigallè ai loro fan e a quanto vogliono immergersi nel loro repertorio che abbraccia tutta la musica popolare del Centro Sud Italia, dal locale saltarello alla ballarella, dalla tammurriata alle pizziche, nonché canzoni scritte da loro. Nascono nel lontani 2013 quando un gruppo di amici appassionati della musica popolare decidono di mettere insieme la band.

In questi dieci anni hanno fatto ballare centinaia e centinaia di persone nelle piazze con la loro bravura, simpatia ed energia.

Vantano partecipazioni a festival di rilevata importanza come l'Umbria Folk Festival di Orvieto, Saltaranta e partecipazioni all'estero, in Ungheria.

Nel corso di questi dieci anni hanno inciso due dischi il primo "Rosso divino" nel 2016, il secondo "Sogni nel sacco" nel 2019. Proprio nel loro ultimo album è presente la canzone "La ballata del Sacco", brano di protesta per i luoghi martoriati dall'inquinamento della Valle del Sacco, canzone presentata a Rai 3 nel programma Buongiorno Regione e nel TG regionale.

Molto toccante anche il video che si apre e si chiude con una immagine bellissima, un anziano e un bambino e una barchetta di carta che attraversa il fiume. Un modo per presentare la Valle del Sacco in tutte le sue sfaccettature, dai monti circostanti, dal sole che splende, il cielo azzurro, il ballo, il canto che emozionano e incantano, ma anche quanto da anni, ormai troppi, accade in questa terra. Devastata, inquinata. Ed ecco che si racconta e si canta di pascoli spariti, malattie, raccolti diminuiti, promesse e parole al vento. Un video da ascoltare e da vedere.

I Brigallè non nascondono che si emozionano quando vedono che tra il pubblico che assiste ai loro concerti molti cantano, sanno i loro testi.

E in quel momento tornano alla mente le sensazioni vissute quando si stava mettendo nero su bianco il brano, se era un momento "no", oppure felice. E ora i Brigallè sono carichi e pieni di entusiasmo per la festa di sabato prossimo. Al tamburo a cornice e voce Giulia Mengozzi, all'organetto Diego Pistolesi, alla fisarmonica e ai fiati Stefano Bauco, alla chitarra e al basso Luciano Moriconi, voce Tommaso Bauco.