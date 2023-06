Solidarietà e divertimento. Un connubio che per la prima volta darà vita a Pontecorvo ad un evento speciale. Una festa della birra che diventerà un momento di inclusione, spensieratezza e divertimento. Tutto questo è "Un Ponte in festa", l'appuntamento che anche quest'anno tornerà nell'estate pontecorvese. Dal 26 al 30 luglio l'appuntamento si svolgerà in piazza Giovanni Paolo II, organizzato dall'associazione BridgeInside in collaborazione con il Comune di Pontecorvo. Ma quest'anno l'appuntamento sarà ancor più importante perché si avvarrà anche della collaborazione dell'associazione italiana Persone Down, sezione di Frosinone.

«Cinque giorni di festeggiamenti, con musica, stand gastronomici, prodotti tipici, cultura, tutela degli animali e inclusione – spiegano dall'associazione – "Un Ponte in Festa" è un evento che vede coinvolto un intero rione, il rione Pastine. Cinque giorni di appuntamenti unici per fornire a tutti lo spunto di divertimento e relax estivo. L'edizione 2023 è caratterizzata della bellissima collaborazione dell'Aipd, i ragazzi dell'associazione presieduta da Cosmo Brunesi, che ringraziamo, saranno i protagonisti di una serata in musica e saranno presenti con un proprio stand per tutta la durata della manifestazione. Un evento che vuole essere inclusivo, solidale e ricco di divertimento. Ringraziamo per la collaborazione i tanti privati che ci stanno fornendo il proprio sostegno e l'amministrazione comunale per il patrocinio».

Un evento che ogni anno ha richiamato l'attenzione di migliaia di persone che si sono riversate in piazza per partecipare alle diverse serate e trascorrere momenti di convivialità tra cibo, intrattenimento e l'immancabile birra. Il cartellone con tutti gli ospiti di quest'anno sono stati illustrati ieri pomeriggio nel corso di una speciale conferenza stampa. E la location della conferenza sottolinea il tema dell'inclusività che si è deciso di dare all'edizione 2023. Infatti la presentazione si è svolta nel salone conferenze residenzialità dell'Aipd (Associazione italiana persone down) in piazzale Porta Pia a Pontecorvo. Un "Ponte in feste", ma anche un "ponte di solidarietà".