Si concluderà oggi la manifestazione "Play the games", un lungo appuntamento per lo sport inclusivo che prevede un ricco calendario di eventi, 17 per l'esattezza, che coinvolge 19 discipline sportive per un totale di ben 54 giorni gara che coinvolgono 5879 Atleti Special Olympics., di cui 1021 Partner, 229 Team, 1048 Coach, 2967 familiari, per 14 regioni coinvolte.

L' evento apripista con il nuoto si è svolto lo scorso mese di marzo in Molise, a Campodipietra (CB), l'ultimo si terrà nel mese di ottobre a La Spezia con l'atletica e la pallacanestro. Colleferro è coinvolta per le gare di atletica e nuoto. La fiaccola è stata accesa venerdì 2 giugno dopo la sfilata e la presentazione delle delegazioni degli atleti, 512, provenienti da 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Sardegna, Umbria e Toscana. Numerose le autorità presenti alla cerimonia.

Sul palco a fare gli onori di casa il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, sono poi intervenuti il Senatore Filippo Sensi, il Deputato Luciano Ciocchetti, l'Assessore Regionale Servizi sociali Disabilità Terzo Settore Servizi alla Persona Massimiliano Maselli, il Presidente di Coni Regione Lazio Riccardo Viola, il Vice Presidente Vicario di Special Olympics Italia Alessandro Palazzotti ed il Direttore Regionale Play the Games Stefania Cardenia. Tra il pubblico Sindaci dei comuni di Colonna, Frascati, Gorga, Labico, Lariano, Rocca di Cave, Rocca Priora, Zagarolo e con loro anche il Vicesindaco di Cavour (To) Marta Ardusso, oltre agli assessori della Giunta Sanna, il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Girolami e numerosi consiglieri comunali.