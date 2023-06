Venerdì 9 giugno alle 21 "Cittadella Cielo - Nuovi Orizzonti" ospiterà, in chiusura del progetto "T.E.R.R.A.", il concerto della rock band "The Sun", evoluzione artistica dei vicentini "Sun Eats Hours", composta da Francesco Lorenzi, autore, cantante e chitarrista, Riccardo Rossi, batterista, Matteo Reghelin, bassista, fisarmonicista e armonicista, Gianluca Menegozzo, chitarrista e corista, e dal 2015 anche da Andrea Cerato, chitarrista solista e corista. Una storia, quella dei "The Sun", cominciata nel 1997, con oltre mille concerti tra Europa, Giappone, Centro America, Israele, Giordania e Brasile, e condividendo il palco con artisti di spessore come Deep Purple, The Cure, The Offspring, i Muse e molti altri.

L'evento è inserito nell'ambito del progetto "T.E.R.R.A." (Talenti empowerment reti e risorse per gli adolescenti), un progetto selezionato da "Con i bambini" nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. "T.E.R.R.A." ha messo in rete sei regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana) e ben diciotto istituti scolastici, permettendo, con l'attuazione della strategia del progetto, di ridurre la dispersione scolastica attraverso attività laboratoriali, nella ricerca di un rinnovato interesse per le materie di studio, la motivazione nel proseguire il percorso scolastico, la fiducia verso gli insegnanti e un clima positivo all'interno della classe. Il concerto si terrà all'aperto e, solo in caso di maltempo, nella sala polifunzionale di Cittadella Cielo. Ingresso gratuito, con iscrizione di partecipazione obbligatoria su go.nuoviorizzonti.org/thesun. Per informazioni rivolgersi è possibile contattare il numero 0775.502353.